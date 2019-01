Vier vermisten na lawine in Noorwegen

Drie mannen uit Finland en een Zweedse vrouw worden in Noorwegen vermist na een lawine in het noorden van het land. De toeristen waren in de regio Troms aan het skiën.

Een vijfde skiër sloeg alarm toen de vier na een paar uur nog niet terug waren van hun tocht. Gisteravond is met twee helikopters naar de vermisten gezocht, maar die actie moest door de invallende duisternis en het slechte weer worden gestaakt.

Het weer leidt er vandaag toe dat de helikopters de zoekactie nog niet hebben kunnen hervatten. Ook een reddingsactie op de grond is nog niet begonnen omdat het risico op een nieuwe lawine groot is.

De autoriteiten spreken nog steeds van een reddingsactie voor de toeristen, hoewel "hun overlevingskansen met de minuut dalen".