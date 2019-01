Appeltjesgroen huis verscheurt buurt in Den Helder

In Den Helder is ophef ontstaan over de nieuwe kleur van het huis van inwoonster Ineke van Amersfoort: ze heeft het appeltjesgroen laten schilderen. Buren zeggen dat ze er last van hebben; vooral als de zon erop staat en het groen in de huiskamers reflecteert. Zo klaagt een buurman over een groene gloed in zijn badkamer.

Kleurrijk plaatje

In de wijk waar Van Amersfoort woont staan meer huizen met een kleur. Na zalmroze en turquoise vond zij het tijd om haar huis groen te schilderen. "Ik word er gewoon vrolijk van. Ik hou van kleur en dit is gewoon een heel frisse kleur", zegt ze tegen NH Nieuws.

De buurt en de gemeente denken daar anders over en eisen dat het huis in een andere kleur wordt geschilderd. Het appeltjesgroen zou niet passen in het karakter van de wijk.

Buurtbewoners vinden de kleur te hard en willen liever pastelkleuren in de wijk. Van Amersfoort is het daar niet mee eens: "Het is gewoon willekeurig", zegt ze. "Rood mag, blauw mag, geel mag. Dan mag appeltjesgroen ook."