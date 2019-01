Steeds minder antiekzaken: 'Mensen willen licht en Scandinavisch'

Een sierlijke kroonluchter, een klassiek dressoir of een staartklok: daar is bijna geen ruimte meer voor in het gemiddelde Nederlandse interieur. En dat merken antiekhandelaren. Sinds 2008 is 40 procent van de antiekzaken gesloten, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren er 1600, nu nog 960.

"We werken nu naar een einde toe", verzucht Willemien Schellekens, eigenaar van antiekzaak 'De Witte Boerderij' in Sint-Michielsgestel. De 77-jarige eigenaresse moet haar deuren sluiten. Haar leeftijd speelt een rol, maar de zaak brengt ook niet genoeg meer op. Van de economische groei heeft haar zaak niet geprofiteerd.

Modern

Volgens de antiekhandelaar komt dat doordat mensen hun interieur moderniseren. Ze willen de oude spullen van hun ouders niet meer en brengen deze naar een antiekzaak. "De smaak is veranderd. Het waardevolle, oude spul is allemaal donkerbruin, maar mensen willen een licht, Scandinavisch interieur."

Haar dochter heeft een aantal jaar in de zaak gewerkt, maar ziet er uiteindelijk toch geen brood in, vertelt Schellekens. Zij wil de zaak niet overnemen. Antiekzaken zijn vaak eenmansbedrijven, zonder opvolger komt er een einde aan.

Toch zijn er ook antiekzaken die nu juist goed draaien. Ilse Daatselaar heeft wél geprofiteerd van de economische groei. De 36-jarige runt samen met haar vader de antiek- en kunsthandel 'Fine Art & Antiques'. De markt trekt aan, zegt ze. Ze ziet nu nieuwe, jongere klanten van midden 40, begin 50.

Pronkstuk

Er is een belangrijk verschil tussen de doorsnee antiekwinkel in een dorp en de zaak van Daatselaar en haar vader. "Wij zitten in het hogere segment, verkopen wat duurdere spullen. Mensen vinden het leuk om een pronkstuk te kopen." In hun winkel zijn veel meubels, zilver en klokken te vinden die in de duizenden euro's lopen.

Ze denkt er dan ook niet aan om de zaak te sluiten als haar vader stopt met werken. "Ik vind het een heel mooi vak. Je bent altijd met mooie spullen bezig en dat is mijn passie." Toch herkent Daatselaar de worstelingen van veel antiekhandelaren. "In de tijd dat mijn vader begon, kocht iedereen antiek. Tegenwoordig is het selectief verzamelen. Mensen willen een beetje antiek in hun moderne interieur."