Weer minder bedrijven failliet in 2018

Einde daling in zicht?

Het aantal faillissementen daalt sinds de crisisjaren. Het informatiebedrijf voorspelt dat die daling in 2019 verder zal doorzetten. "Maar de bodem is wel in zicht", zegt Gerd de Smyter van Graydon.

Dat komt volgens hem onder meer door de afvlakkende economische groei en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. "Daarnaast zie je dat er door de economische groei weer meer bedrijfjes zijn opgezet, die de komende jaren misschien failliet zullen gaan."