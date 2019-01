2000 bomen weg langs A2, actievoerders willen hout behouden

Ze zijn echte populierenliefhebbers. "Het is een fantastische boom", zegt René Westerlaken. "Hij is rank en als je het blad hoort ruisen, daar wordt je rustig van." Dat de populieren langs de snelweg gekapt moeten worden, daar zijn ze het mee eens. Waar zij zich voor inzetten, is dat het hout in Brabant blijft.

Vroeger werden er klompen en lucifers gemaakt van het populierenhout. Nu wordt het meestal geëxporteerd. "Het is van de zotte natuurlijk dat wij die prachtige populieren naar China en India gaan vervoeren", zegt Frans van Boekel. "Wij moeten proberen er hier hoogwaardige producten van te maken en dat kan. Het hout is buigzaam en het splintert niet. Het is een prima alternatief voor vurenhout."

Snelle groeier

Uiteindelijk is het ze om iets anders te doen: het behoud van het Brabantse landschap. Gemeenten vinden het vaak een lastige boom omdat hij onderhoud nodig heeft. Anders kunnen takken afbreken en dat kan gevaarlijk zijn. Maar juist als je ze goed verzorgt, krijg je nog beter hout, zegt Westerlaken. "We willen dat dit hout in de bouw wordt gebruikt. Een innovatieve, circulaire economie." De actiegroep is in gesprek met gemeenten en Staatsbosbeheer, om het vrijgekomen hout over te nemen.

De snelweg zal er een tijdje kaal uitzien, zonder die tweeduizend populieren. Maar er worden nieuwe boompjes aangeplant, en ze groeien wel met een meter per jaar. "Dat is ook het mooie van deze boom", zegt Frans van Boekel van de actiegroep. "In de tijd dat een eik volwassen wordt heb je vijf populieren laten groeien."