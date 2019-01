Verzekeraars: schade tijdens jaarwisseling groter dan vorig jaar

Gemeente Den Haag @GemeenteDenHaag

Bewoners met schade aan het huis of bezittingen door de brand of vliegvonken kunnen in 1e instantie de eigen verzekering of stichting Salvage raadplegen. Voor overige schades kan het volgende aansprakelijkheidsformulier worden ingevuld: https://t.co/w68l0hZkQb