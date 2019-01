André Kuipers belde per ongeluk alarmnummer 911 vanuit de ruimte

De 60-jarige astronaut zat bij Met Het Oog Op Morgen omdat het gisteren vijftig jaar geleden was dat Neil Armstrong op de maan landde. Als 10-jarig jongetje heeft hij daar niet veel van onthouden, maar wat op hem wel veel indruk maakte waren de beelden van autootjes op de maan van latere vluchten. Kuipers vertelde dat die sporen nog steeds op het maanoppervlakte staan, omdat er geen wind is.

Ook Philippe Schoonejans van ruimteorganisatie ESA blikt terug op de maanlanding van 1969 en noemt het een gevaarlijke onderneming. Volgens hem waren er achteraf gezien grote risico's, maar ging het toch door vanwege de politieke druk. "Een paar keer toen er iets misging vond een half jaar later de volgende lancering alweer plaats. Uiteindelijk is het helemaal goed gegaan, maar ons veiligheidsdenken is wel wat veranderd."

Ontdekkingsreis

Aan Kuipers de vraag wat de maanlandingen de mensheid heeft opgeleverd. Hij vergelijkt het met een reis, zoals die van ontdekkingsreiziger Columbus. Naast het prestige, zoals bij de Amerikanen in 1969 het geval was, is de mensheid altijd op zoek naar nieuwe specerijen, grondstoffen of kennis. "Daarna kan je gaan kijken wat je ermee kunt gaan doen. Mensen zijn verkenners, we hebben oceanen veroverd, woestijnen, het poolgebied, de lucht."

"Tsiolkovski, de man die ooit de raket bedacht, zei al: 'de aarde is slechts de wieg van de mensheid, maar niemand blijft voor altijd in de wieg.' We maken nu gewoon onze eerste baby-stapjes in de verkenning van onze omgeving. Eerst een baan om de aarde, de maan, straks Mars, en verder en verder. Het is gewoon een ontdekkingsreis."