Faillissement dreigt voor transporteur die winkels van cash voorziet

Geldtransporteur SecurCash vraagt vanmiddag faillissement aan bij de rechtbank in Den Haag. Daardoor wordt er voorlopig in een groot aantal Nederlandse winkels geen geld opgehaald en gebracht.

Dat bevestigt vakbond CNV Vakmensen. Er werken 220 vaste krachten en 100 uitzendkrachten bij het bedrijf. Het personeel is vanmorgen toegesproken.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank was de afgelopen dagen druk bezig om het faillissement in goede banen te leiden. De geldautomaten in het land blijven ondanks de financiƫle problemen gevuld. Het onderdeel dat nu in problemen is, houdt zich alleen bezig met geldtransport van en naar winkels.

CNV Vakmensen hoopt op een doorstart en verwacht dat de geldtransporten snel weer op gang komen. Morgen hebben de bonden een gesprek daarover met de curatoren.