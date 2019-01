De eerste lander op de achterkant van de maan komt uit China

The dark side of the moon. Muziekliefhebbers denken meteen aan het beroemde album van Pink Floyd uit 1973, maar voor China heeft de achterkant van de maan (die trouwens niet altijd donker is) de komende dagen een andere betekenis. Dan landt er op die kant van de maan een ruimtevoertuig. Een ruimtevaartprimeur.

De maanlander heet Chang'e 4, naar een Chinese maangodin. Hij heeft een kleine rover bij zich en moet het drie maanden volhouden.

Naar verwachting begint de lander kort na de jaarwisseling aan de afdaling, maar wanneer precies is niet bekendgemaakt. Waar dat bij soortgelijke missies van NASA of ESA vaak maanden van tevoren bekend is, wachten de Chinezen tot het laatste moment. "Ze houden graag alle opties open", weet astrofysicus Marc Klein Wolt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. "Als iemand te snel zegt dat het 3 januari wordt en dat lukt toch niet, dan ben je daar de sjaak. Dan lijden ze gezichtsverlies en dat willen ze niet."

Kabeltje doorgeknipt

Het Radboud Radio Lab, waarvan Wolt directeur is, levert een wetenschappelijk instrument voor het Chinese project, dus vloog hij de afgelopen jaren talloze keren op en neer naar Peking voor overleg.

Hij stuitte op grote cultuurverschillen. "Ik heb meegemaakt dat op de plek waar ons instrument moest komen opeens een kabeltje bleek te zitten. Wij zeiden: dat kabeltje moet daar weg. Eerst was er commotie, maar een half uur later komt er dan iemand en die knipt dat kabeltje door. Dat was drie weken voor de lancering. "Wij zijn niet gewend zo te werken, dus dat was wennen."

Geen livestream en perspakket

Chang'e 4 is al op 7 december gelanceerd en kwam een paar dagen later aan bij de maan, maar gaat nu pas landen. Dat heeft een goede reden, vertelt de Britse journalist Andrew Jones, gespecialiseerd in de Chinese ruimtevaart. "Begin december was het beste moment voor de lancering vanwege de positie van de maan. Voor het tweede deel, de landing, willen ze wachten tot er zonlicht op de landingsplek valt. De lander heeft licht nodig om energie op te wekken."

Ook Jones heeft nog geen idee wanneer de lander zal afdalen. "Het Chinese ruimtevaartprogramma is erg geheim. Bij een lancering van NASA of ESA is er een livestream en een perspakket, maar bij lanceringen in China, of ze nou een civiele of militaire lading hebben, weet je het vaak niet. Je hoort hooguit wat geruchten. De beste indicatie dat ze iets gaan lanceren is dat het luchtruim rond de lanceerbasis wordt vrijgehouden. Maar rond high profile projecten zoals de maanmissie van Chang'e 4 is er wel wat meer openheid."

Chinese media berichten uitgebreid over het onbemande maanprogramma, zoals in deze video is te zien: