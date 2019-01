Transavia maakt tussenlanding in Faro om agressieve passagier te lozen

De piloot van een vliegtuig van Transavia heeft een ongeplande landing in Faro gemaakt om een agressieve dronken passagier aan de politie over te dragen. Nadat het toestel om 13.30 uur was opgestegen van vliegveld Eindhoven met de bestemming Tenerife, begon een Engelssprekende passagier amok te maken en medepassagiers agressief te bejegenen.

Daarbij is niemand gewond geraakt.

Op verzoek van de gezagvoerder hielpen andere reizigers de bemanning met het overmeesteren van de druktemaker. Er werd omgeroepen of politieagenten, militairen of mensen met een andere relevante training zich wilden melden.

Geboeid met tiewraps is de man op de vloer gelegd en vervolgens op de luchthaven van Faro van boord gehaald. Daarna is het toestel verder gevlogen naar de Canarische Eilanden.