Sea-Watch ziet situatie op vluchtelingenschip nijpend worden

De situatie aan boord van het vluchtelingenschip Sea-Watch op de Middellandse Zee wordt steeds nijpender. Er dreigt gebrek aan drinkwater en voedsel en het schip ligt in een storm, zegt woordvoerder Jelle Goezinnen. De Sea-Watch, die onder Nederlandse vlag vaart, ligt al elf dagen op zee te wachten tot het schip ergens een haven binnen mag varen.

Volgens Goezinnen zitten de 32 vluchtelingen aan boord benedendeks bij elkaar om beschutting te zoeken voor de storm, die waarschijnlijk nog tot donderdag duurt. De bemanning heeft Malta gevraagd of het schip in de 24-mijlszone van Malta in de luwte mag liggen om de storm uit te zitten, maar Malta weigert dat.

Wanhopig

Aan boord is nog voor enkele dagen drinkwater en voedsel. Als dat op is, zal er over water nieuwe voorraad moeten worden aangevoerd, maar de woordvoerder zegt dat dat heel moeilijk zal worden. Hij wijst erop dat de vluchtelingen aan boord al trauma's hebben omdat ze uit conflictgebieden komen en dat de storm en het dreigende gebrek aan water en voedsel hen wanhopig maakt.

Volgens Goezinnen is er dagelijks contact met de drie ministeries in Nederland die bij de situatie betrokken zijn, maar krijgt hij weinig concreets te horen. Zo heeft hij staatssecretaris Harbers gevraagd druk uit te oefenen op Malta om het schip tijdens de storm toe te laten, maar is het ministerie van Justitie en Veiligheid daar niet op ingegaan.

Verder moest Goezinnen uit de media vernemen dat Nederland bereid is een deel van de opvarenden op te nemen. Wanneer dat gebeurt en hoeveel het er zijn blijft onduidelijk.

Het ministerie heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Goezinnen.