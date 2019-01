Baby gered uit puin ingestorte Russische flat

Bijna anderhalve dag na een explosie in een Russische flat hebben reddingswerkers een baby levend uit het puin gehaald.

Bij temperaturen tot -20 graden waren de reddingwerkers vanochtend weer op zoek gegaan naar overlevenden. De baby van 10 maanden oud werd gevonden doordat een reddingswerker haar hoorde huilen.

Het flatgebouw in Magnitogorsk stortte gisternacht gedeeltelijk in, vermoedelijk door een gasontploffing. Zeker zeven mensen kwamen om, er worden nog zo'n 35 mensen vermist.

Zwaargewond

Hoewel het meisje tussen de dekens in haar ledikant wat bescherming had, raakte ze zwaar gewond en onderkoeld. Het meisje is snel naar het ziekenhuis gebracht, waar ze herenigd werd met haar moeder.

De zoektocht naar verdere slachtoffers gaat door. De reddingswerkers moeten voorzichtig te werk gaan omdat het gebouw nog verder kan instorten.