Bouwer na vonkenregen Scheveningen: vreugdevuur was te hoog

De brandweer en gemeente hebben de brandstapel in aanloop naar de jaarwisseling gecontroleerd en goedgekeurd. Maar nadat de toren gisteravond in brand was gestoken, kreeg de organisatie al snel door dat het niet goed ging.

"Het was een hele mooie fik. Maar toen de wind harder werd, vroegen we ons meteen af: moeten we stoppen?", zei de bouwer. Op dat moment was het vuur echter al niet meer uit te krijgen. "De weersvoorspellingen zijn in de gaten gehouden. Dit was een verrassing voor iedereen. Dit is nog nooit gebeurd."