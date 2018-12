Vonkenregen over Scheveningen: 'Het ziet er bizar uit nu'

De combinatie van harde wind en een enorm vreugdevuur op het strand van Scheveningen heeft geleid tot 'vliegvuur' (een grote vonkenregen) en verschillende branden in de badplaats. De brandweer had er tot 04.00 uur vannacht de handen vol aan.

Zo werd de Oude Kerk nat gehouden, om brand te voorkomen. Asdeeltjes en vonken waaiden over de straten van Scheveningen. Rond 03.00 uur werd de vonkenregen minder. De brandweer begon toen met de voorbereidingen voor het blussen van het vuur.

Bizarre aanblik

Verslaggever Robert Bas is in Scheveningen. Hij vindt de stad, na de schade door het vreugdevuur, er bizar uitzien. "Ik zie veel verbrande fietsen, verbrande auto's en op de boulevard een verbrande kiosk. Er is veel schade, overal ligt as."

Niemand is door het vliegvuur gewond geraakt. De gemeente laat weten dat de brandweer zich eerst heeft geconcentreerd op het bestrijden van het vuur in Scheveningen zelf en het nathouden van gebouwen. Daarna werd de enorme stapel brandende pallets geblust.