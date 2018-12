Dodental ingestorte Russische flat gestegen naar zeven

Het dodental door de ingestorte flat in de Russische stad Magnitogorsk is opgelopen van vier naar zeven. Er worden zeker dertig mensen vermist, onder wie een aantal kinderen. Het reddingswerk is een race tegen de klok, want het is in Magnitogorsk zo'n twintig graden onder nul. Overlevenden die nog vast zitten onder het puin dreigt nu de dood door bevriezing.

De flat van negen verdiepingen stortte maandagnacht deels in na een explosie. Waardoor die werd veroorzaakt is nog niet bekend. In de loop van de ochtend werden vier lijken geborgen. Reddingswerkers ontdekten in de uren daarna nog drie doden, maar konden ze niet bergen omdat ze op een onbereikbare plaats lagen.

Ongedeerd

In de 48 verwoeste woningen woonden officieel 110 mensen. Sommigen konden het pand ongedeerd verlaten, anderen werden gewond uit het puin gehaald. Dertig andere bewoners meldden zich bij de politie; zij waren op het moment van de explosie niet thuis geweest.

President Poetin vloog van zijn buitenhuis in Sotsji naar Magnitogorsk, dat zo'n 1400 kilometer ten oosten van Moskou ligt. De president bezocht gewonden in het ziekenhuis en sprak met reddingswerkers.

Magnitogorsk wordt beschouwd als een van de meest vervuilde steden ter wereld vanwege de staalindustrie.