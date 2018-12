Medisch activist en kankerpatiënt Adrienne Cullen overleden

Adrienne Cullen, kankerpatiënt en slachtoffer van een medische fout in het Utrechtse ziekenhuis UMCU, is overleden, meldt NRC. De 58-jarige Cullen stierf als gevolg van uitgezaaide baarmoederhalskanker, die te laat was ontdekt in het academische ziekenhuis.

De vrouw streed jarenlang tegen de geslotenheid van het Utrechtse ziekenhuis, dat volgens haar bovendien op een onpersoonlijke wijze omging met haar als patiënte. Uiteindelijk leidde die strijd tot de instelling van de Adrienne Cullen-lezing over transparantie na een ingrijpende medische fout. In april van dit jaar sprak Cullen, samen met haar behandelend arts en het hoofd verloskunde van het UMCU, de eerste lezing uit.

Cullen weigerde zwijgcontract

Het verhaal van Cullen begon in 2011. Toen meldde de Ierse, die al jaren met haar man in Nederland woonde, zich met klachten bij de afdeling gynaecologie in het UMCU. Na onderzoek leek er niets aan de hand te zijn, maar twee jaar later kwam een lab-uitslag boven water waaruit bleek dat Cullen mogelijk baarmoederhalskanker had. Die uitslag was om onverklaarbare redenen niet bij haar behandelend arts terechtgekomen.

Nieuw onderzoek wees uit dat Cullen inmiddels uitgezaaide baarmoederhalskanker had. Het ziekenhuis erkende de fout, maar deed vervolgens moeilijk over de aansprakelijkheid. In 2015 kwam er een afspraak over schadevergoeding, maar het ziekenhuis eiste wel dat Cullen verder haar mond zou houden over de zaak. Dat weigerde de Ierse en uiteindelijk liet het ziekenhuis de eis vallen.

Binnenkort verschijnt een boek van Cullen over haar jarenlange strijd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Op 10 december ontving Cullen in Cork in Ierland een eredoctoraat van de universiteit daar.