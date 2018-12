Democratische coryfee Warren wil Trump van de troon stoten

De presidentsverkiezingen in de VS zijn pas over twee jaar, maar de eerste Democratische kandidaten hebben zich al gemeld. De bekendste van hen is senator Elizabeth Warren uit Massachusetts, die ook in 2016 probeerde de Democratische kandidatuur te verwerven.

In een filmpje op internet meldde Warren vandaag dat ze een eerste stap heeft gezet op de lange weg naar een mogelijk presidentschap. Ze heeft een verkennende commissie gevormd die haar kansen gaat onderzoeken. Door deze formele stap te zetten mag ze fondsen gaan werven voor haar campagne.

Geldwolf versus Pocahontas

In de video waarin ze haar kandidatuur aankondigt, vertelt Warren dat ze wil strijden voor de kansen voor alle Amerikanen, niet alleen de rijken.

De 69-jarige Warren is een invloedrijke politicus uit de linkervleugel van de Democratische Partij. Ze is zeer kritisch over president Trump. In 2016 noemde ze hem een "onzekere geldwolf", die werd gedreven door "hebzucht en haat".

Trump op zijn beurt trok Warrens claim dat ze indiaans bloed heeft in twijfel. Hij noemde haar geringschattend Pocahontas, verwijzend naar een indiaanse voorvrouw die in de 17e eeuw leefde.

Ambities

Warren is de derde Democraat die zich heeft gemeld om in november 2020 president van de Verenigde Staten te worden. Eerder deze maand kandideerde Julian Castro zich. Hij was onder meer burgemeester van San Antonio. Vorig jaar meldde het voormalige Congreslid John Delaney zich al.

De verwachting is dat het niet bij deze drie zal blijven en dat de komende weken velen hun ambities bekend zullen maken. Bekende namen die worden genoemd zijn de voormalige vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders, die de vorige keer werd verslagen door Hillary Clinton.

De voorverkiezingen in de Verenigde Staten barsten begin 2020 los in de staat Iowa.