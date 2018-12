Burgemeester Groningen rekent op rust in Paddepoel

Burgemeester Den Oudsten van Groningen rekent erop dat het vanavond rustig blijft in de wijk Paddepoel. De afgelopen avonden werd de brandweer met zwaar vuurwerk en bierflesjes bekogeld en greep de politie hard in. Van de vijftien mensen die gisteravond werden opgepakt, zitten er nog zeker tien vast.

Of die vandaag nog worden vrijgelaten is maar de vraag. Volgens Den Oudsten ligt dat aan het Openbaar Ministerie en is het afhankelijk van de stand van het politieonderzoek, maar hij gaat ervan uit dat ze de jaarwisseling in een cel doorbrengen. De burgemeester zegt dat het erop lijkt dat een deel van de onruststokers niet uit de wijk zelf komt. "Die zijn echt uit op rellen."

Dronken jongeren provoceerden gisteravond volgens Den Oudsten doelbewust de politie: