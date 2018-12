De Nederlandse jaarwisseling door buitenlandse ogen: een overlevingsgids

'Patatje oorlog'

Volgens de makers van de video is het in Nederland 364 dagen per jaar heel rustig. "Het dichtste dat een Nederlander bij een oorlog in de buurt komt, is met een patatje oorlog", zeggen ze. Maar op 31 december verandert dat volgens hen helemaal en transformeert Nederland in een "oorlogsgebied".

Het filmpje zit vol met beelden van op onvoorzichtige manieren afgestoken pijlen en rotjes en ontploffende afvalbakken, brievenbussen en bushokjes. De ontploffingen worden meestal vergezeld van gegiechel en de uitroep "wajoo!". De daders? Het zijn volgens de filmmakers vooral 13-jarige jongetjes. "Zie je ze? Ren!", adviseren ze.

Plateau in de wc

De makers van deze video zijn ook verantwoordelijk voor videogidsen voor het overleven van Koningsdag, Nederlandse fietsers, het Nederlandse weer en de Nederlandse taal. De videoserie Survival Guide to the Dutch was een idee van de Nederlandse regisseur Tom Roes die zich verbaasde over de kijk op Nederland van zijn Canadese huisgenoot, de stand-up comedian Neil Robinson. Later kwam ook de Amerikaan Jesse Cohen erbij.

"Dingen die wij voor lief nemen, zijn voor toeristen en expats vaak vreemd," zei Roes vorig jaar in een interview in Het Parool. "Het eten bijvoorbeeld, of Zwarte Piet. En dat bezoek, zelfs de loodgieter, nooit nee zegt tegen een kop koffie. "Of dat plateau in Nederlandse wc's, waarop je poep wordt tentoongesteld," zegt Robinson. "Dat heb je nergens anders."

Wat het overleven van Oud en Nieuw betreft, zijn er volgens de makers maar twee opties. "Sla voorraden in en blijf binnen of ga naar buiten en blijf dicht bij de grond".