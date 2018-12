AEX-index sluit 2018 af met jaarverlies van ruim 10 procent

Maar gaandeweg verschenen haarscheuren in het bouwwerk. Onzekerheid stak de kop op. De angstmeter, de VIX die de onzekerheid meet aan de hand van opties op de S&P500, schoot begin februari gillend wakker. Aanvankelijk was het overtrokken rentepaniek. Groei wakkert inflatie aan en dus de kans op renteverhogingen, wat aandelen weer minder aantrekkelijk maakt.

De onrust ebde weer weg. Het werd gezien als een gezonde koerscorrectie. Maar de beer bleek te zijn ontwaakt.

Wie wind zaait zal storm oogsten

De Verenigde Staten sloegen het pad in van handelsoorlogen. Over staal en auto's, sojabonen, pindakaas en Harley Davidsons. Trump die de beurzen eerst omhoog joeg, joeg nu beleggers in de gordijnen met veldtochten tegen Europa en China. Handelsverdragen werden opgeblazen. Over en weer sloegen landen elkaar aan met hogere importheffingen.