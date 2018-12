Vliegende auto komt eraan, maar 'nog geen oplossing voor files'

Het idee achter de Pal-V is dat bestuurders van huis naar een vliegveld in de buurt rijden, opstijgen en landen op een vliegveld in de buurt van de bestemming. Vervolgens leggen ze het laatste deel af over de weg. Het ombouwen kost volgens de ontwerper zo'n 10 minuten.

Er zijn uiteraard ook nadelen. Opstijgen en landen mag niet overal, maar alleen op een van de 17 geschikte vliegvelden in Nederland. Bovendien mag niet overal gevlogen worden en zeker niet in slecht weer. Naast het rijbewijs is een vliegbrevet voor privé-vliegers nodig.

Volgens luchtvaartdeskundige Melkert zullen vliegende auto's hooguit een niche-product worden. Vanwege de aanschafkosten maar ook vanwege ruimtegebrek. "Stel dat forenzen in grote getale zouden gaan vliegen, dan heb je juist op populaire plaatsen veel extra landingsbanen nodig. Daar is geen ruimte voor. Vliegende auto's gaan het fileprobleem niet oplossen. "