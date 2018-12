Verspreid door het land autobranden in aanloop naar jaarwisseling

Op diverse plaatsen in Nederland zijn afgelopen nacht auto's uitgebrand. In de meeste gevallen lijkt er opzet in het spel. Het aanhouden van verdachten is vaak lastig, omdat daders snel zijn gevlogen.

De provincie Noord-Brabant spant de kroon met autobranden op zeker vier verschillende plaatsen. Het Brabants Dagblad en Omroep Brabant schrijven over branden in Oss, Tilburg, Drunen en Veen. In die laatste plaats is het in de fik steken van auto's een "officieuze Nieuwjaarstraditie", die volgens de Brabantse krant al twintig jaar gaande is.

Van traditie kan ook gesproken worden in Amsterdam-Noord, waar vannacht twee auto's uitbrandden. Volgens stadszender AT5 staat de teller voor dit jaar op 35. Vorig jaar, toen er in Noord 39 auto's in vlammen opgingen, werd een lokauto ingezet door de politie. Ook het stadsdeel Nieuw-West heeft last van autobranden, meldt de zender.

In Arnhem en in het aangrenzende Velp brandden in totaal in ieder geval twee auto's uit. Ook in Heerde, aan de noordrand van de Veluwe, ging een auto in vlammen op. Bewoners zeggen tegen nieuwssite Veluweland dat zij knallen hoorden. Er was dus mogelijk vuurwerk in het spel.

Twintig keer uitgerukt

In de nacht van zaterdag op zondag was het in verschillende plaatsen in het land ook onrustig. Omroep West meldt dat de Haagse brandweer zondag ruim twintig keer uitrukte vanwege brand. In de meeste gevallen ging het om containers, maar er gingen ook een aantal auto's in vlammen op.

In Utrecht werd een 17-jarige jongen aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een autobrand. Eerder werden al twee mannen van 22 en een man van 23 aangehouden voor twee andere branden.

Utrecht heeft de laatste jaren ook een traditie van autobranden bij Oud en Nieuw opgebouwd. Sinds november zijn er tientallen auto's uitgebrand in Utrecht. Vorig jaar werden er in de Oudejaarsnacht zeventien auto's aangestoken; in de drie jaren daarvoor telkens meer dan 30.

De gemeente zet een onbemand vliegtuigje in met warmtesensoren om branden eerder te signaleren. De gemeente wil niet zeggen wanneer het toestel is ingezet en wat het opgeleverd heeft.