Stagiaire in Amerikaanse zoo gedood door ontsnapte leeuw

In een dierentuin in de Amerikaanse staat North Carolina is een stagiaire gedood door een leeuw die was ontsnapt uit zijn kooi. De vrouw van 22 werd gegrepen tijdens het schoonmaken van het leeuwenverblijf in de zoo.

De dierentuin The Conservators Center schrijft in een verklaring dat de leeuw tijdens de schoonmaak door nog onbekende oorzaak in het gedeelte wist te komen waar de oppassers waren.

Nadat de leeuw de vrouw had gedood werd eerst geprobeerd hem te verdoven. Toen dat niet lukte werd het dier doodgeschoten, zodat hulpverleners bij het lichaam van het slachtoffer konden komen. Volgens lokale media werkte de 22-jarige Alexandra Black nog maar twee weken bij de dierentuin.

Het Amerikaanse dierenpark houdt volgens z'n website meer dan 80 dieren, waaronder 14 leeuwen en tijgers. Er komen jaarlijks ruim 16.000 bezoekers. Voorlopig blijft het park dicht.