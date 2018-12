Derde avond op rij onrustig in Groningse wijk Paddepoel

Het is zondagavond opnieuw onrustig geweest in de wijk Paddepoel in Groningen. Er waren brandjes op straat, zowel in Paddepoel als in de ernaast gelegen wijk Selwerd. Brandweer en politie verzamelden zich bij het winkelcentrum in Paddepoel, sommige agenten droegen kogelwerende vesten.

Rond 23.00 uur ging de mobiele eenheid de Voermanstraat in. Er zijn meerdere mensen opgepakt, hoeveel is niet bekend, meldt RTV Noord. De politie zette een aantal honden in. Zaterdagavond zijn politie en brandweer in dezelfde straat met zwaar vuurwerk en bierflessen bekogeld.

Toen is er niemand gearresteerd, omdat de politie "geen zicht had op de daders", zoals een woordvoerder zegt tegen RTV Noord. De brandweer rukte een paar keer uit, eerst om kleine vuurtjes op straat te blussen, maar later werd er een auto in brand gestoken. De politie stond de brandweer bij bij het blussen, omdat die werd belaagd door jongeren.

Ook zondagavond is er met zwaar vuurwerk gegooid, volgens getuigen. Burgemeester Den Oudsten van Groningen zei zondag dat er keihard wordt opgetreden tegen degenen die geweld gebruiken tegen hulpverleners.