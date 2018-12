Friese bakker loopt 50.000 oliebollen achterstand op door waterstoring

De problemen met de watervoorziening vandaag in Friesland hebben gevolgen voor de oliebollenbakkers in de provincie. Bakkerij Venema Food in Sneek was net begonnen aan het bakken van oliebollen en appelbeignets voor een supermarktketen in het noorden van het land, toen er plotseling geen water meer was.

De veertig medewerkers konden niet meer verder, waardoor het bedrijf een achterstand van 50.000 oliebollen opliep. "Er zit natuurlijk veel water in oliebollenbeslag", zegt eigenaar Stephan Venema tegen Omrop Fryslân. "De jongens kwamen bij me: 'Hé, er is geen water meer.'"

Nu er weer druk op de leiding staat zet de bakker alles op alles om de oliebollen in de winkels te krijgen. Venema: "Ze zijn altijd al vers, maar nu wel heel vers. Ik denk dat ze warm de winkel in gaan."

De problemen met het drinkwater ontstonden na een kleine stroomstoring vanochtend in Zuidwest-Friesland. Daarna ging het mis met de watervoorziening. Een groot deel van de middag hadden honderdduizenden mensen geen water. Rond 18.00 uur waren de problemen verholpen.