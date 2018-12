'Ook in de diepzee zie je dna van mensen, koeien en kippen'

De oceaan is een enorme buffer voor de wereldwijde CO2-uitstoot en nu het klimaat verandert, is een goed begrip van hoe die oceanen werken van direct en acuut belang, zegt Brinkhuis. Er zijn veel onderzoeken opgestart aan boord: van zeebodemmonsters voor klimaatonderzoek tot virussen, van koraalriffen tot walvissen en van geluidsoverlast door scheepvaart tot diepzeemijnbouw en het testen van nieuwe maritieme technologie, zoals e-dna.

E-dna staat voor environmental dna, omgevings-dna. Omdat alle beesten in de zee dna verliezen - via schubben, slijm of poep - kun je aan de hand van een willekeurig watermonster zien welke beesten er zijn langsgekomen. Deze onderzoekstechniek is pas enkele jaren oud en volop in ontwikkeling. Het maakt het mogelijk om dierenpopulaties waar te nemen op plekken waar je ze niet direct ziet. Zo is wellicht te monitoren naar welke gebieden bepaalde soorten trekken als gevolg van temperatuurstijging van oceaangebieden.

NIOZ-onderzoeker Judith van Bleijswijk: "Wat mij opviel is dat de invloed van mensen overal zichtbaar is. Ik heb nog niet alle resultaten binnen, maar je ziet ook in de diepzee dna van mensen, koeien, kippen en dergelijke. Ook ver van de kust hebben we onze sporen nagelaten."