Oost-Gronings boegbeeld communisme Hans Heres (72) overleden

Hans Heres (72), een van de boegbeelden van het communisme in Groningen, is overleden. Toen de CPN in 1992 opging in GroenLinks richtte Heres de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) op.

Heres kreeg ook landelijke bekendheid door zijn verzet tegen de bouw van Blauwestad, een woon- en natuurgebied in de voormalige gemeente Beerta.

De communistische politiek kreeg de arbeiderszoon met de paplepel ingegoten. Zijn vader was al lid van de CPN en zat in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Beerta in de roerige jaren na de oorlog. Hans werd lid van de jongerenorganisatie van de CPN en trad op zijn achttiende toe als lid van de partij. In 1970 werd ook hij raadslid in Beerta. Drie jaar later was hij voor het eerst wethouder, een functie die hij - met tussenpozen - zou bekleden tot 2001. Van 1994 tot 2001 was hij voor de NCPN de laatste communistische wethouder in Nederland.

Grote multinationale ondernemingen

Heres werd, samen met Koert Stek en Albert Schwertman, beschouwd als het boegbeeld van het Oost-Groningse communisme. Tientallen jaren bepaalden zij de koers van de partij, meldt RTV Noord. Ze waren het er niet mee eens dat de CPN in 1992 opging in GroenLinks en richtten uit onvrede daarover de NCPN op. "De politieke partijen die in Nederland de dienst uitmaken, doen wat de grote multinationale ondernemingen willen. En precies daarin ligt het onderscheid met de NCPN", staat tot op de dag van vandaag op de website van de Nieuwe Communisten te lezen.

De NCPN was aanvankelijk succesvol in Oost-Groningen, het Friese Lemmer en Heiloo in Noord-Holland. In Oost-Groningen veroverde de partij zelfs de meerderheid in een aantal gemeenteraden. Nu is de partij gedecimeerd. Op 12 september van dit jaar overleed Willem Gomes, het enige overgebleven raadslid van de partij in Heiloo. Alleen in de gemeente De Friese Meren, waar Lemmer onder valt, zitten nu nog twee Nieuwe Communisten in de gemeenteraad.