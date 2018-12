FNV spant proces aan tegen PostNL om onderbetaling sorteerders

PostNL maakt gebruik van een "onderaannemerconstructie". De postbezorger duwt uitzendbureaus in de rol van onderaannemer, maar in werkelijkheid zijn ze dat niet. Een echte onderaannemer is volgens de regels verantwoordelijk is voor zijn eigen planning, productie en de mensen. Maar de uitzendbureaus leveren in de praktijk alleen het personeel, ze gaan niet over de planning en ook niet over de productie. Die blijft in de praktijk in handen van PostNL. Daarom zouden de werknemers volgens de inspectie betaald moeten worden volgens de cao van PostNL, die veel beter is dan die van de zogenaamde onderaannemers.

PostNL heeft, volgens de inspectie, "zijn arbeidskrachten geen recht gegeven op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers in gelijke functies in dienst van PostNL".

Zaak half januari voor de rechter

FNV stapt naar de rechter in verband met de misstanden in de sorteercentra in Amersfoort, Waddinxveen en Goes. Die zaken komen op 17 januari voor, in Enschede. Dat de zaak nu voor de rechter is, is nog een reden voor PostNL om slechts algemeen commentaar te geven. "Contracting is een bestaande manier van werken waarbij wij en onze partners ons altijd hebben gehouden aan de wettelijke kaders."

Bij de sorteercentra van PostNL werken circa duizend mensen, zegt FNV. PostNL wil geen exact aantal noemen. Volgens Zwart van FNV spaart het bedrijf vele miljoenen euro's uit door mensen te betalen alsof ze voor een onderaannemer werken. "De cao geldt alleen maar voor een enkele manager."

Lonen gecorrigeerd

Bij de onderaannemerconstructies zijn verschillende uitzendbureaus betrokken. Afgelopen twee jaar heeft de FNV van In Person, Tempo Team (onderdeel van Randstad), Young Capital en 365 geƫist dat ze hun personeel het juiste salaris gaan betalen. Ook met terugwerkende kracht. Dat doen ze niet, maar, met uitzondering van Tempo Team, hebben ze de lonen wel 'gecorrigeerd'. De FNV vat dat op als bekentenis dat de constructies niet deugen, ook al erkennen de uitzenders dat niet met zoveel woorden.

De klachten van de FNV hebben er wel voor gezorgd dat sorteerder Koekkoek inmiddels 12,50 per uur krijgt in plaats van 9 euro, voor wat hij noemt "zwaar werk". Maar het loon dat hij heeft misgelopen door de constructie, zal vooralsnog niet vergoed worden.