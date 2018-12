'Per ongeluk' nieuwe sprinkhaansoort voor Nederland ontdekt

In een stadspark in Amersfoort is een voor Nederland nieuwe sprinkhaansoort ontdekt. Vleermuisexpert Zomer Bruin stuitte bij een zoektocht naar vleermuizen per ongeluk op de schildboomsprinkhaan, zo meldt het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels.

De felgroene schildboomsprinkhaan komt van oorsprong voor in landen rond de Middellandse Zee. Vermoedelijk is het dier meegereisd met geïmporteerde bomen en heeft het zich hier permanent weten te vestigen.

De vleermuisexpert ontdekte de nieuwe soort toen hij in het Amersfoortse park Randenbroek zocht naar vleermuizen. Sinds 2016 hoorde hij een geluid waarvan hij dacht dat het de langoorvleermuis was. Nu blijkt het geluid afkomstig van de sprinkhaansoort.

Winter

Sprinkhanenexpert Baudewijn Odé zegt in Vroege Vogels dat het bijzonder is dat een soort uit het warme Middellandse Zee-gebied zich permanent in Nederland weet te vestigen.

Opmerkelijk is ook dat de schildbroomsprinkhaan in de winter gewoon actief blijft, terwijl de 'reguliere' Nederlandse sprinkhanen dat niet blijven.