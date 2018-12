'KLM-toestel betrokken bij bijna-ongeluk boven Delhi'

Drie passagiersvliegtuigen met in totaal honderden mensen aan boord zijn elkaar vorige week zondag gevaarlijk dicht genaderd in het luchtruim boven de Indiase hoofdstad Delhi. Daarbij was ook een KLM-toestel betrokken, dat op weg was naar Bangkok. Door de waarschuwingssystemen van de vliegtuigen en ingrijpen van de verkeersleiding werd een ongeluk voorkomen, schrijft India Today.

Het ging om KLM-vlucht KL 875 naar Bangkok. Dat toestel bevond zich op een hoogte van 33.000 voet, ruim 10 kilometer. Vlak daaronder bleken een toestel van het Amerikaanse National Airlines en een van EVA Air uit Taiwan te dicht op elkaar te vliegen. De piloten van die beide vluchten werden daarop attent gemaakt door hun waarschuwingssystemen.

Bij de manoeuvres die toen volgden om elkaar te ontwijken en op de voorgeschreven afstand van elkaar te komen, dreigden de drie vliegtuigen elkaar juist telkens dichter te naderen.

Uiteindelijk is het goed afgelopen. De Indiase luchtvaartautoriteiten onderzoeken het incident.