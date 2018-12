Opnieuw duizenden betogers op de been in Belgrado

In de Servische hoofdstad Belgrado zijn voor de vierde opeenvolgende zaterdag duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering van president Vucic. Ze protesteerden het in hun ogen steeds hardere optreden van de overheid tegen de oppositie.

Ooggetuigen schatten dat er ruim 20.000 mensen op de been waren. Tot de betogingen wordt opgeroepen door een brede coalitie van oppositiepartijen, waarin zowel links als uiterst rechts vertegenwoordigd zijn. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "Ik zal niet zwijgen", "Ik ben niet dom" en "Waarom bestrijden wij onze buurlanden?".

Het protest richtte zich net als afgelopen weken ook tegen de berichtgeving van de publieke omroep, die naar de smaak van de demonstranten veel te veel op de hand van de president en de regering is.

Mishandeling

Aanleiding voor de reeks demonstraties is de mishandeling eind november van de voorzitter van een linkse partij, die in de zuidelijke stad Krusevac door mannen met ijzeren staven werd afgetuigd en daarbij zwaargewond raakte. Vucic veroordeelde die actie, maar veel mensen houden hem ervoor verantwoordelijk omdat hij met zijn voortdurende aanvallen op de oppositie de weg vrij zou hebben gemaakt voor dit soort geweld.

Vucic nam ooit uitgesproken nationalistische standpunten in, maar wil nu Servië naar het lidmaatschap van de Europese Unie leiden. Tegelijk heeft hij goede contacten met de Russische president Poetin. In de ogen van zijn tegenstanders maakt hem dat, in combinatie met zijn autoritaire optreden, tot een 'Servische Poetin'.