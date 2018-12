Absolutely Fabulous-actrice June Whitfield (93) overleden

In Engeland is actrice June Whitfield op 93-jarige leeftijd overleden. In Nederland is zij het bekendst van haar rol als moeder van Edina Monsoon (Jennifer Saunders) in de cult-sitcom Absolutely Fabulous.

Whitfield was zestig jaar lang een veelgevraagde actrice op televisie, maar begon haar carrière in komische radioprogramma's en in het muziektheater. Op tv had ze gastrollen in soapseries als Coronation Street en EastEnders en speelde ze in een paar afleveringen van Midsomer Murders, een detectiveserie die ook in Nederland is uitgezonden. Ook werd ze een keer gevraagd voor een rol in de Amerikaanse hit-serie Friends.

Verder acteerde ze onder meer in vier films uit de Engels Carry On-reeks.

Vorig jaar werd ze op Buckingham Palace geridderd. Vanaf dat moment mocht ze zich Dame June Whitfield noemen.