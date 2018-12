Van Anak Krakatau is nog maar kwart over, tsunami werd in 2012 al voorspeld

Ook is duidelijker geworden wat er van de vulkaan is overgebleven, omdat de dikke aswolken zijn verdwenen. De top van de vulkaan ligt nu een stuk lager: vóór de uitbarsting was het hoogste punt 338 meter, daarvan is nu nog maar 110 meter over.

Het zou kunnen dat een groot deel van de vulkaan bij de uitbarsting in een keer in de zee terecht is gekomen, schrijft de BBC. Dat zou verklaren hoe de tsunami is ontstaan in het gebied rond de Straat van Sunda. Het dodental door de tsunami liep de afgelopen week op tot boven de 400. De metershoge golven tastten meer dan 300 kilometer van de kustlijnen van Sumatra en Java aan. 40.000 mensen zijn door het natuurgeweld dakloos.

Deskundigen zeggen dat het gevaar voor een nieuwe tsunami is afgenomen, nu de vulkaan minder groot is. "De uitbarstingen gaan door, de vulkaan kan zelfs exploderen, maar dan zal er een stuk minder vulkaan in zee storten", zegt correspondent Michel Maas. "Daardoor zal een nieuwe tsunami een stuk kleiner zijn dan die van afgelopen zaterdag."

Ramp had kleiner kunnen zijn

De omvang van de ramp had volgens Maas kleiner kunnen zijn, als de Indonesische autoriteiten een rapport uit 2012 hadden gelezen. "The Geological Society of London stelde toen dat de Anak Krakatau aan het groeien was boven op een vrij instabiel stuk van de oude vulkaan, dat onder water was blijven staan. Door die groei zou de vulkaan minder stabiel worden en het instorten van de berg was daarmee onvermijdelijk."

"De berekeningen die ze maakten over de tsunami - waar die heen zou gaan, hoe lang hij erover zou doen en hoe hoog die zou zijn - blijken precies te kloppen met wat er zaterdag is gebeurd. Als de meteorologische dienst dit had gelezen, waren er waarschijnlijk veel minder slachtoffers geweest."

Eerder deze week maakten we een video over het beruchte verleden van Anak Krakatau. In 1883 veroorzaakte hij een enorme tsunami en verdween de berg in zee, sinds zo'n honderd jaar steekt het topje van de vulkaan weer boven het water uit: