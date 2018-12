Noodoperatie op straat na steekpartij bij discotheek Rotterdam

Bij een steekpartij op de stoep voor een discotheek in Rotterdam is een man zo ernstig gewond geraakt, dat hij op straat geopereerd moest worden. De 22-jarige man uit Ridderkerk onderging afgelopen nacht een levensreddende noodoperatie.

Met een andere zwaargewonde (23) is hij daarna naar het ziekenhuis gebracht. Beiden waren in zorgwekkende toestand. Er raakte nog iemand gewond, maar die is er minder slecht aan toe.

De politie heeft na de steekpartij vier mensen opgepakt. Een 31-jarige Rotterdammer werd dicht bij de discotheek aangehouden, drie mannen uit de regio werden later aangehouden in Ridderkerk.

Volgens de politie lijkt het erop dat de gewonde mannen vrienden van elkaar zijn en dat zij hun belagers niet kenden. Over de toedracht van de steekpartij bij Club Vibes is verder nog niets bekend, schrijft RTV Rijnmond.

Asielzoekerscentrum

Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Rotterdam-Beverwaard is gisteravond ook een man gewond geraakt. De verdachte is na de steekpartij gevlucht. Volgens de politie is het een asielzoeker uit een land dat als veilig wordt beschouwd en van wie al was beslist dat hij het land uit moest.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is de incidenten met kansloze asielzoekers uit landen als Marokko, Algerije en Tunesiƫ meer dan beu. In oktober zei hij dat deze vluchtelingen niet meer in het azc in de Beverwaard mogen worden geplaatst.