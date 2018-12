Tbs voor misbruik Westkapelle verlengd met twee jaar

De man die in 2012 werd veroordeeld voor het misbruiken van acht jongens in Westkapelle, moet nog twee jaar extra doorbrengen in een tbs-kliniek. Volgens de rechter moet de man langer worden behandeld omdat anders de veiligheid van anderen in het geding komt.

Joost W. (nu 66) werd in 2011 opgepakt omdat hij seksuele handelingen zou hebben verricht met jongens tussen 14 en 17 jaar. Zelf ontkende hij iets te hebben gedaan tegen de zin van de jongens. Maar het Openbaar Ministerie schatte destijds dat hij meer dan 250 slachtoffers had misbruikt.

Het kostte moeite de zaak rond te krijgen omdat Westkapelle een gesloten gemeenschap is. "Degene die zijn buurman iets ziet doen en dat meldt, wordt door de gemeenschap met de nek aangekeken", zei een bewoner destijds. Uiteindelijk werd W. in 2012 veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het misbruik van acht jongens.

Nog minimaal twee jaar nodig

Nu, ruim zes jaar later, vindt zijn advocaat dat sprake kan zijn van een geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Maar de rechter oordeelde dat die terugkeer veel te snel komt, en volgt daarmee het advies van de tbs-instelling waar de man verblijft. Volgens zijn behandelaar duurt het nog minimaal twee jaar om W. op het juist pad te krijgen, meldt Omroep Zeeland. De man verblijft in een tbs-kliniek in Utrecht.