Wereldwijde aandacht voor brexit-lied van Nederlandse boyband

Joshua is een van de zangers in de boyband. De videoclip is wel wat 'cheesy', maar dat hoort ook wel bij boybands, zegt hij. "Het is grappig, maar we hebben wel een serieus doel. We willen de harten van de Britten bereiken."

Kritische reacties krijgt de band ook, maar dat is niet erg. "Dat betekent gewoon dat het mensen raakt. Je ziet dat dat er veel emotie in dit onderwerp zit", zegt Joshua.

'Brexit was klap in mijn gezicht'

Het idee voor de boyband ontstond in 2016 na het brexit-referendum, vertelt Veldman. Het VK stemde toen voor het verlaten van de EU. Dat vertrek moet per 29 maart 2019 zijn voltooid. Ze was erg ontdaan door de beslissing van de Britten: "Het was een klap in mijn gezicht".

"Ik heb dat gevoel ook gehad toen de boyband Take That uit elkaar ging", zegt Veldman. "Daar is het idee vandaan gekomen. Wat past er beter dan om het geluid van de boyband - het beste dat Groot-Brittanniƫ ons ooit heeft gegeven - te gebruiken om te proberen de Britten te overtuigen ons terug te nemen?"