Israëlische schrijver en essayist Amos Oz overleden

De Israëlische schrijver en journalist Amos Oz is op 79-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hij geldt als een van de belangrijkste hedendaagse auteurs en werd veelvuldig bekroond. Oz kwam steevast voor op de lijstjes van kandidaten voor de Nobelprijs voor de Literatuur, maar die kreeg hij niet.

Zijn werk is behalve in het Nederlands in 36 talen vertaald. Hij schreef overwegend romans; bekende titels zijn Mijn Michaël, Volmaakte rust, Black box, Een vrouw kennen, De derde toestand, Noem het nog geen nacht en Dezelfde zee. Een wereldwijde bestseller was Een verhaal van liefde en duisternis (2002), een autobiografisch werk.

Onder de onderscheidingen die hij kreeg zijn de Prix Fémina (Frankrijk), de Israëlprijs, de Friedespreis des Deutschen Buchhandels, de Prix France Culture en de Goetheprijs (Duitsland). Oz woonde in Arad en doceerde literatuur aan de Ben Goerion Universiteit in Beërsjeva.

Amos Oz mengde zich ook nadrukkelijk in het politieke debat in Israël en zette zich lange tijd in voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.