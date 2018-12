Delftse chipmachinemaker Mapper failliet

Mapper, een Delfts bedrijf dat machines ontwikkelt voor computerchips, is failliet verklaard. Eerder vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Bij de chipfabrikant werken ongeveer 270 mensen.

Het is nog niet duidelijk of het bedrijf een doorstart kan maken. Wel hebben diverse partijen interesse getoond, zegt de curator. Het is het uitgangspunt is om Mapper zoveel mogelijk als geheel te verkopen.

Ook de grote concurrent van Mapper, chipmachinemaker ASML, bevestigt tegen de NOS in gesprek te zijn met Mapper. Of die gesprekken gaan over een mogelijke overname wil het bedrijf niet zeggen.

De technologie die Mapper gebruikt om chipmachines te maken is anders dan die van ASML. Eerder zei ASML-topman Peter Wennink tegen BNR dat het jammer zou zijn als deze technologie verloren zou gaan.

Aankomende week spreken de curatoren met geïnteresseerde partijen.