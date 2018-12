Het is officieel: er is een griepepidemie

Nederland wordt geteisterd door de griep. In de afgelopen weken is de officiƫle grens gepasseerd.

Er is officieel sprake van een epidemie als er twee weken lang meer dan 51 ziektegevallen per 100.000 inwoners zijn. Die grens werd in de week van 10 december gepasseerd, toen 63 ziektegevallen per 100.000 inwoners waren. Door feestdagen is het nieuws door het RIVM later naar buiten gebracht.

Naast het griepvirus veroorzaken andere virussen ook bij veel patiƫnten klachten die lijken op griep.

Vorig jaar duurde de griepepidemie achttien weken. Dat was twee keer zo lang als gemiddeld.