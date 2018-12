In een ton Atlantische Oceaan over: deze 71-jarige probeert het

Binnen drie maanden moet de Franse Jean-Jacques Salvin de overkant van de Atlantische Oceaan halen. De 71-jarige man is eergisteren vanaf de Canarische eilanden aan zijn soloreis in een ton begonnen. "Hij is niet de eerste persoon die dit doet. Alleen is het rare: hij doet het in die ton", lacht zee-reiziger Henk de Velde, die ook verschillende solo-reizen over de oceanen maakte, in het NOS Radio 1 Journaal.

Salvin maakt uitsluitend gebruik van de zeestroming. Hij vaart dus niet, maar drijft. "Drie maanden is daarbij een logische inschatting om de oversteek te maken. Hij is niet voor niets vanaf de Canarische eilanden vertrokken: door de noordoostelijke passaatwinden heeft hij zo een constante stroming van 1,8 kilometer per uur de hele oceaan over." Door die stroming ben je er tussen de 70 en 100 dagen mee bezig, zegt De Velde.