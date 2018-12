Britse post blundert met Nederlands-Nieuw-Guinea op D-dayzegel

De Royal Mail heeft een speciale D-daypostzegel geschrapt nadat het Britse postbedrijf erop was gewezen dat de afbeelding niets met de geallieerde invasie van Normandiƫ te maken had.

De posterijen zetten de zegel, die in juni met tien andere had moeten uitkomen, gisteren online. De serie moest een eerbetoon zijn "aan allen die meededen en toont afbeeldingen van de dag zelf". Het is komend jaar 75 jaar geleden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de bevrijding van West-Europa werd ingezet.

Het duurde niet lang voordat socialemediagebruikers erachter kwamen dat het een afbeelding is van Amerikaanse militairen die aan land gaan in Nederlands-Nieuw-Guinea. De foto is genomen op 17 mei, drie weken voor de landing in Normandiƫ. Bovendien ligt die tegenwoordig Indonesische provincie aan de andere kant van de wereld.

Een woordvoerder van de Royal Mail biedt tegenover de BBC verontschuldigingen aan voor de vergissing. Hoe die heeft kunnen gebeuren, vertelt ze er niet bij.