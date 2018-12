Na 17 jaar is niet Hillary meest bewonderde vrouw, maar Michelle

Michelle Obama is de meest bewonderde vrouw van de Verenigde Staten. Ze volgt daarmee oud-presidentskandidaat Hillary Clinton op, die er zeventien jaar achtereen met de eer vandoor ging.

De voormalig first lady's kregen 15 procent (Obama) en 4 procent (Clinton) van de stemmen. Clinton eindigde daarmee op de derde plaats, kort achter Oprah Winfrey (5 procent).

Ook vrouwen van buiten de Verenigde Staten dingen mee in de verkiezing van peilingsbureau Gallup. Zo werd de Britse koningin Elizabeth vijfde. Het is de vijftigste keer dat zij in de top-10 eindigt. De peiling wordt sinds 1946 gehouden onder ruim duizend Amerikanen.

Nog een Obama

Bij de mannen was de man van Michelle Obama het meest geliefd. Bijna een op de vijf mensen stemde op de oud-president, gevolgd door de huidige president, Donald Trump. Voor Obama is het de elfde keer achtereen dat hij wordt verkozen, de tweede plek is voor de vierde keer achter elkaar toebedeeld aan Trump. George W. Bush maakt de top-3 compleet.