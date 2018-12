Limburgs cryptogeldbedrijf koopt Spaanse voetbalclub Elche

Het Limburgse cryptogeldbedrijf Libereum heeft de Spaanse voetbalclub Elche CF overgenomen. Het contract voor deze transactie is in het bezit van L1. Het bedrijf wil de club binnen een paar jaar terugloodsen naar het hoogste niveau van de voetbalcompetitie, La Liga. Nu komt Elche uit op het tweede niveau van Spanje.

Bankgarantie

Het bedrijf heeft een eigen cryptomunt in het leven geroepen, de Liber, en roept mensen op daarin te investeren. Met het geld dat dat moet opleveren wil Libereum betaald voetbalclubs opkopen.

Voor hoeveel de Spaanse club is overgenomen, is niet bekend. Duidelijk is wel dat Libereum een bankgarantie van 4,3 miljoen euro moest afgeven. Vanwege de feestdagen was niemand bij de Spaanse club bereikbaar voor een reactie.

Injecties

Volgens Cem Kumlar, de oprichter van het cryptogeldbedrijf uit Vaals, zijn financiële injecties nodig om Elche terug te brengen naar de Primera División. "Daar komt onze digitale munt om de hoek kijken. We willen de token geleidelijk onderdeel laten worden van het financiële beleid in en rond de club."

Eerder aasde het bedrijf op Roda JC. "Dat is even blijven liggen omdat we met Elche bezig waren", zegt Kumlar. "We zijn overigens met meer clubs uit België en Nederland bezig."

Oud-voetballer Kiki Musampa is adviseur van het bedrijf.