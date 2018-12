Douane zoekt vanwege brexit honderden nieuwe medewerkers

De douane is bezig met een van de grootste wervingscampagnes ooit. Vanwege de brexit zijn er honderden nieuwe medewerkers nodig voor de grensbewaking op onder meer Schiphol en in de Rotterdamse haven.

Bij de douane is men volop bezig met het opleiden van nieuwe mensen. Zo is er een opleidingscentrum in de buurt van Schiphol waar een aankomsthal in het klein is nagebouwd. Daar krijgen nieuwelingen les in het controleren van koffers.

"Ze hebben nog helemaal geen ervaring", zegt een van de opleiders. "En dan is het best lastig om goed te visiteren. Om alles in de koffer mee te pakken, moeten ze van boven naar beneden en van buiten naar binnen werken. Ze leren snel."

900 douaniers erbij

Staatssecretaris van Financiƫn Snel zegt dat er bij een vertrek van de Britten uit de Europese Unie zonder afspraken over het verkeer van personen en goederen ongeveer 900 extra douaniers nodig zijn. Maar ook bij een zachte brexit - met afspraken dus - zijn veel extra mensen nodig.

En dat kost geld. De Algemene Rekenkamer becijferde deze maand dat de kosten voor de Nederlandse overheid kunnen oplopen tot 2,3 miljard euro. Het grootste deel van het geld is nodig voor de extra controles door diensten als de Voedsel- en Warenautoriteit en de douane.

Douane breidt 20 procent uit

Nanette van Schelven, algemeen directeur van de douane: "We bereiden ons voor op een no deal. En dat betekent ruim 900 mensen erbij."

Maar het is niet makkelijk om al die mensen snel te werven en op te leiden. "Op 29 maart, deal of geen deal, hebben wij niet onze ruim 900 mensen aangenomen en opgeleid. Dat is ook niet mogelijk. Wij breiden het personeelsbestand met ongeveer 20 procent uit. Dat moet je verstandig doen."

Daarom gaat het in fases. "We verwachten dat we eind maart ongeveer 300 mensen hebben aangenomen en opgeleid. Die kunnen de eerste effecten van de brexit aan." De 500 mensen die op dat moment in opleiding zijn, stromen later in.

Hondenbegeleider

Een van de douaniers in opleiding is Daniƫlle de Boer. "Ik wil al heel lang bij de douane, maar er was lange tijd een vacaturestop. Door de brexit kan het weer." Ze wordt straks ingezet op Schiphol en gaat daar reizigers die in Nederland aankomen controleren. Dat vindt ze leuk, maar uiteindelijk wil ze iets anders doen: "Ik wil heel graag hondenbegeleider worden bij de douane. Dat is mijn droom en mijn passie."