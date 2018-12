Bedrijven loven bonussen uit: 'Help ons aan een nieuwe collega'

"In de organisatie hebben we al langer een aanbrengbonus, van 750 euro. Sinds een paar weken wilden we ook eens kijken wat een externe bonus teweeg brengt", zegt Matthijs Vooijs, commercieel directeur van Saan.

Voorwaarde is wel dat de nieuwe werknemer ten minste de proefperiode bij het bedrijf volmaakt.

Grijze haren

Onderhoudsbedrijf Altena Group uit Waalwijk laat al langer busjes rondrijden met daarop de oproep om nieuwe monteurs aan te brengen, in ruil voor een bedrag. "Je krijgt bijna grijze haren van de zoektocht naar geschikt personeel", zegt hr-manager Marleen Bruijns.

Het loopt niet storm met mensen die de bonus willen binnenhalen. "We hebben een stuk of zes gesprekken gevoerd naar aanleiding van de tekst op de busjes. Het aantal reacties is minder dan we hadden verwacht", zegt Bruijns. "Wij hebben meer succes met het werven via eigen personeel, waar tevens een aanbrengpremie voor geldt."

Recruitmentbedrijf IF Solutions geeft mensen een weekend weg cadeau als ze met een goede kandidaat komen, maar ook daar valt de respons tegen.

Geen oplossing

Dit soort bonussen helpt niet om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, zegt econoom Bas ter Weel van SEO Economisch onderzoek.

"Er zijn een aantal kraanmachinisten in ons land. Maar ja, op deze manier gaat er ÊÊn van het ene naar het andere bedrijf. Maar daardoor krijgt het eerste bedrijf weer een probleem. Als je op die manier geld rondpompt, is het de vraag of we daarmee het tekort aan kraanmachinisten oplossen", zei Ter Weel vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens hem moeten er gewoon meer mensen worden opgeleid tot machinist. "Jonge mensen omscholen of bijscholen, dat is wellicht de oplossing. Kortom, leid zelf je personeel op. Zo'n bonussysteem is eigenlijk een erg korte-termijn-oplossing."