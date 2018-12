Zieke journalist Max van Weezel wil in het harnas sterven

Sterven in het harnas

Van Weezel is een van de bekendste politiek journalisten van het land. Hij heeft bijna veertig jaar journalistieke ervaring. Sinds 1976 werkt hij voor Vrij Nederland. Ook schreef hij vijftien boeken en was hij voorzitter van internationaal perscentrum en sociƫteit Nieuwspoort in Den Haag.

Hij presenteerde radioprogramma's als Spijkers met Koppen, In de Rooie haan, het Radio 1 Journaal en zit nu nog achter de microfoon voor onder meer Argos en Met het Oog op Morgen.

"Dat is wel een van mijn lievelingsplekken in de wereld", zegt hij over de stoel van de presentator. Zijn houvast is op dit moment het volgen van de actualiteiten. "De wereld gaat door en ik wil er zo veel mogelijk bij zijn", zegt hij. "Sterven in het harnas heet dat."