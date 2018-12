Gele hesjes blokkeren Belgische snelweg richting Maastricht

In België hebben zo'n twintig demonstranten net voor Maastricht een deel van de snelweg A25 geblokkeerd die een paar honderd meter verderop overgaat in de A2. De demonstranten in gele hesjes hebben autobanden en pallets op de weg in brand gestoken en hebben vuurwerk bij zich, meldt de politie.

Ook de grenspost Lichtenbush bij de grens van België met Duitsland wordt door demonstranten geblokkeerd.

De Nederlandse politie heeft de Belgische politie tijdelijk ondersteund, maar de agenten zijn inmiddels weer naar Nederland teruggekeerd. De burgemeester van Luik is in overleg met de demonstranten.