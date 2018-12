'Probeer kinderen van gedetineerden niet mee te straffen'

Gedetineerde vaders in de gevangenis in Veenhuizen kunnen sinds een jaar meedoen aan een project dat het contact tussen hen en hun kinderen verbetert. Vaders die meedoen aan die gezinsbenadering, zitten in een aparte vadervleugel. De gevangenis is tevreden over het project en pleit voor uitbreiding naar andere inrichtingen.

"Het contact met mijn kinderen is beter geworden", zegt Peter. "Closer." Peter is 34, heeft twee kinderen en zit in Veenhuizen voor een ernstig geweldsmisdrijf. Dankzij het vadervleugelproject kon hij de verjaardag van zijn zoontje vieren. "Het personeel heeft geregeld dat er hier een taart kwam met een afbeelding van Spiderman erop. Ik mocht die aansnijden. Heel gewoon voor de meeste vaders, maar voor mij was dat heel bijzonder."

Videobellen

Peter vierde de verjaardag van zijn zoontje in de gezinskamer, een ruimte in de gevangenis die is ingericht als een woonkamer. Er staat een bankstel, een televisie, er zijn tekenfilms op dvd. Ook is er een keukentje met een eettafel. "Als ik pannenkoeken heb gehaald, dan warm ik die op in de magnetron."