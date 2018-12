Extreem hete Kerst in Australië, 49 graden in de schaduw

De airco is deze Kerst de beste vriend van veel Australiërs. In delen van het continent worden hitterecords verbroken. Op het heetste plekje kan het 49 graden worden. Er worden daar acht opeenvolgende dagen boven de 45 graden verwacht.

"Je ziet dat bijna in heel het land de temperaturen veel hoger zijn dan normaal", zegt correspondent Robert Portier in het NOS Radio 1 Journaal. "Zo'n 8 tot 12 graden hoger dan het gemiddelde." In zijn woonplaats Sydney wordt het tijdens de jaarwisseling 37 graden, "43 als je niet aan de kust woont."

Geregeld sneuvelen er hitterecords tijdens de Australische zomers. Maar deze feestdagen houdt de warmte opvallend lang aan. In delen van de zuidwestelijke staat Victoria kan het voor het eerst in 90 jaar tijd langer dan vier dagen boven de 40 graden zijn. Marble Bar in Noordwest-Australië krijgt te maken met de hoogste temperaturen, oplopend tot 49 graden.

Airco

Vanwege de extreme droogte geldt een waarschuwing voor brandgevaar. Iedereen wordt geadviseerd om rustig aan te doen, de schaduw op te zoeken en veel te drinken. Met name voor kinderen, ouderen en zwangere vrouwen kan de hitte levensgevaarlijk zijn. Portier schat dat er elk jaar tien mensen overlijden als gevolg van extreem warm weer, bijvoorbeeld door uitdroging.

Airconditioning is een populaire manier om koel te blijven. "Mensen gaan veel naar de bioscoop of winkelcentra, plekken met een krachtige airco", zegt Portier. Ook de stranden zijn overvol, omdat vrijwel iedereen vrij is op Boxing Day (Tweede Kerstdag).