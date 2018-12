Ronnie Brunswijk strooit vanuit heli met geld boven Surinaams dorp

Terwijl ze de beelden maakt, zegt een lokale bewoonster dat Brunswijk, bijgenaamd Bravo, vaker geld uit helikopters strooit. Aan het einde van het filmpje vliegt de heli, al strooiend, laag over. Lachend zegt ze dat ze ook een biljet heeft kunnen bemachtigen.

Brunswijk ontkent tegenover de Surinaamse nieuwssite Starnieuws dat het een politieke stunt. is Hij zegt dat hij de sfeer in het dorp wilde verbeteren nadat er een neef van hem was overleden. "Het was om de droevige stemming een beetje weg te maken." Volgens hem ging het om een rituele handeling en was er niet veel geld mee gemoeid.

Derde partij van Suriname

De ABOP richt zich voornamelijk op de binnenlandse bevolking. De partij werd door Brunswijk opgericht na de Surinaamse Binnenlandse Oorlog (1986-1992). In die strijd vocht hij met zijn Junglecommando tegen het toenmalige militaire bewind van Desi Bouterse, de huidige president van Suriname. De partij heeft 5 van de 51 zetels in het Surinaamse parlement en is daarmee de derde partij van het land.

Het is niet de eerste keer dat Brunswijk zijn populariteit probeert te vergroten door geld uit te delen. In 2013 klom hij bij een concert van een populaire artiest op het podium en begon biljetten van 100 Amerikaanse dollar aan het publiek uit te delen.